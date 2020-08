Baltkrievijā sākusies kodoldegvielas ielādēšana Astravjecas atomelektrostacijā

Jau ziņots, ka Lietuvas Valsts atomenerģētikas drošības inspekcija (VATESI) ceturtdien saņēma paziņojumu no Starptautiskās atomenerģijas aģentūras (IAEA), ka uz Astravjecas AES uzsākta neizmantotas kodoldegvielas kasešu vešana, kuras plānots sākt ielādēt reaktorā. Par to VATESI informējusi arī Baltkrievijas Ārkārtējo situāciju ministrija.

Baltkrievija savas AES būvei izraudzījusies vietu aptuveni 30 kilometrus no Lietuvas robežas un 50 kilometrus no Viļņas - Grodņas apgabala Astravjecas rajonā. Turklāt dzesēšanas vajadzībām plānots izmantot ūdeni no Neres upes, kas tālāk tek cauri Lietuvas galvaspilsētai.