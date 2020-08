2020. gada Augustā aprit 75 gadi kopš Otrā Pasaules kara beigām Klusajā okeānā. ASV un Japānas karā dzīvību zaudēja miljoni un tā noslēgums ievadīja kodolieroču ēru pasaulē. Raidījumā «Pasaule kabatā» kopā ar militāro vēsturnieku Valdi Kuzminu analizējām un skaidrojām galvenos kara notikumus.

Kāpēc Japāna uzbruka Pērlharborai?

Kuzmins mudina nedaudz ielūkoties notikumos pirms uzbrukuma. Viņš atgādina, ka Japāna 20.-30. gados veica ļoti agresīvu ārpolitiku Tālajos Austrumos. Tai bija saglabājies 19. gadsimta priekšstats par to, ka varenai valstij ir jābūt ekspansionistiskai un Dienvidaustrumāzija, Sahalīna, Kuriļu salas, Filipīnas un blakus esošās teritorijas ir tās ietekmes sfēra. Šā iemesla dēļ, Japāna 1931. gadā iebruka Ziemeļaustrumķīnā (Mandžūrijā) un 1937. gadā ar Ķīnu uzsāka vēl vienu karu.

Zināmākās Otrā Pasaules kara Klusajā okeānā kaujas Pērlharbora (1941.g. 7. decembris); Koraļļu jūra (1942.g. 4.-8. maijs); Midveja (1942.g. 4.-7. jūnijs); Gvadalkanāla (1942.g. 7. augusts - 1943.g. 9. februāris); Filipīnas (1944.g. 20. oktobris - 1945.g. 2. septembris); Ivo Džima (1945.g. 19. februāris - 26. marts); Okinava (1945.g. 1. aprīlis - 1945.g. 22. jūnijs).

Agresīvās ārpolitikas dēļ, ASV, Ķīna, Francija, Lielbritānija un Nīderlande Japānai piemēroja izejvielu importa embargo. Tas bija ļoti liels izaicinājums, jo Japāna 1940. gadu sākumā importēja aptuveni 80% no saviem naftas izejas produktiem – degvielu un citus. Līdz ar to – Tokijai bija dilemma – vai nu pilnībā pārveidot savu ekonomiku un samierināties ar tās apstāšanos, jeb arī uzsākt karu.

Japānas uzbrukums Pērlharborai FOTO: AFP / Scanpix

Kāds bija Japānas uzbrukuma mērķis?

Kuzmins norāda, ka Tokija izvēlējās uzbrukt ASV, galvenokārt, tāpēc, ka tai Klusā okeāna reģionā bija visbūtiskākie militārie spēki – galvenokārt, flote. Japānai bija nepieciešams neitralizēt šīs flotes spēku, lai okupētu tai interesējošo Malaiziju, Indonēziju, Singapūru un citas Dienvidaustrumāzijas teritorijas. To kontrole bija vajadzīga, lai nodrošinātu nepieciešamos resursus armijai un ekonomikas funkcionēšanai. Savukārt, flotes neitralizēšana bija vajadzīga, lai ASV nevarētu šajā reģionā nogādāt savus karavīrus un arī būtu spiesta ļaut Japānas izejvielu piegādes kuģiem no sagrābtajām teritorjām sasniegt valsts krastus.

Būtiski, ka Japāna cerēja, ka pēc ASV flotes sakaušanas izdosies izveidot ap sev interesējošo ietekmes zonu aizsardzības līniju, kura apturēs Vašingtonas pretuzbrukumu.

Tokijā cerēja, ka ķēdē esošās Klusā okeāna salas varētu kalpot kā placdarms lidlaukiem, no kuriem varētu pacelties lidmašīnas un nogremdēt amerikāņu kuģus. Eventuāli abas puses sēstos pie sarunu galda un vienotos par miera nosacījumiem. Diemžēl viņi nenovērtēja to, ka Rietumiem interesē tikai pilnīga Japānas kapitulācija. Tā teikt – iešana līdz galam.

Japānas vīzija par aizsardzības līniju un uzbrukuma virzieni (ar sarkanu) FOTO: Wikimedia Commons

Kāpēc uzbrukums Pērlharborai nesasniedza savu mērķi?

Vēsturnieks pauž viedokli, ka Japāna īsti nenovērtēja lielāko ASV flotes draudu. Tie nebija līnijkuģi, bet gan aviācijas bāzes kuģi. Savukārt, aviācijas bāzes kuģi apstākļu sakritības dēļ Pērlharborā neatradās. Tieši lidmašīnas ir tās, kuras nosaka jūras kauju spēles gaitu, bet lidmašīnām arī ir nepieciešama vieta kur pacelties un nolaizties.

Kāpēc Japāna Pērlharboras izskaņā tik viegli spēja ieņemt Singapūru un apkārt esošās teritorijas?

Neilgi pēc Tokijas uzbrukuma ASV, tās karavīri ieņēma iepriekš minētās Dienvidaustrumāzijas teritorijas. Kuzmins norāda, ka pretestība Japānas karavīriem esot bijusi tik vāja, galvenokārt, tāpēc, ka to spēks neesot pienācīgi novērtēts.

Tas daļēji esot bijis rasistisku iemeslu dēļ, jo amerikāņi un briti ilgstoši japāņus uzskatījuši par neko vairāk, kā «dzelteniem mērkaķiem», kuru armija nevar sacensties ar Rietumu armijām.

«Viņi bija palaiduši garām to, ka Japānas karaspēks ir attīstīts, izveidots, modernizēts un kaujās rūdīts,» saka Kuzmins. Īpaši labas kara sākuma gadiem tam esot bijušas lidmašīnas. Papildus tam, Rietumu armijas reģionā bija, galvenokārt, domātas iekšējo nemieru apspiešanai. Tas tāpēc, ka Rietumiem vēl arvien piemita izteikta koloniālā domāšana un viņi savas tā laika kontrolētās teritorijas Āzijā neredzēja neko vairāk par resursu ieguves vietu.

Līdz ar to, Japāna spēja ātri ieņemt stratēģiski svarīgo, britu kontrolēto Singapūru. Vairāk, nekā 100.000 britu padevās gūstā un bijušais Lielbritānijas premjerministrs Vinstons Čērčils to nosauca par vienu no Lielbritānijas militārās vēstures melnajiem traipiem.

Kas ļāva ASV uzvarēt kaujā par Midveju?

1942. gadā ASV atriebās Japānai Midvejas jūras kaujā, kurā Tokija cieta sakāvi. Kuzmins ASV uzvaru šajā gadījumā skaidro ar Vašingtonas militāro gatavību. Ja Pērlharboras gadījumā amerikāņi tika pārsteigti pilnīgi nesagatavoti, tad ceļā uz Midvejas kauju tika veikti nopietni sagatavošanās darbi. Piemēram, jau iepriekš ASV pārtvēra Japānas radio ziņojumus un bija spējīgi tos atšifrēt. Otrais faktors bija arī tas, ka kaujā nopietni parādījās ASV bāzes kuģu tehnoloģiskais pārākums.

Gvadalkanāla kauja – kāpēc tā ir svarīga?

Austrālijas Ziemeļaustrumos atrodas Zālamana salas, kuras pilnībā centās kontrolēt Japāna. Šiem centieniem pretojās tur bāzētie ASV jūras kājinieki. Tie vairāku kauju ietvaros atsita Japānas desanta operāciju. Kuzmins norāda, ka Gvadalkanāla pati par sevi bija ļoti maza kauja, taču tā bija svarīga tāpēc, ka tajā pirmo reizi šāda tipa Japānas militārie manevri cieta neveiksmi. Līdz ar to – Gvadalkanālai bija simboliska nozīme, kura pasaulei signalizēja, ka Japānas ekspansija ir apturēta.

ASV desants Gvadalkanāla kaujā FOTO: AP/Scanpix

Skaidrojot Japānas vēlēšanos ieņemt Zālamana salas, Kuzmins norāda uz to ģeogrāfisko novietojumu. Salu krišanas gadījumā Japānai būtu iespēja iegūt placdarmu, lai neitralizētu ASV Klusā okeāna stratēģisko sabiedroto – Austrāliju. Tādā ziņā Zālamana salas bija sava veida vairogs.

Kāpēc Japāna izmantoja lidotājus – kamikadzes?

Kara ietvaros (pirmo reizi kaujās pie Filipīnām) Japānas armija sāka izmantot lidotājus – kamikadzes. Tas tika darīts par spīti tam, ka imperiālās armijas rīcībā bija diezgan ierobežoti resursi. Kuzmins skaidro šādu pieeju ar labu lidotāju trūkumu.

«Gaisa kaujās vissarežģītāk iegūstamais resurss un visdārgākais resurss ir pilots,»

saka Kuzmins. Pašas lidmašīnas ir iespējams ražot ātrāk, taču pilotu ražot ātrāk iespējams nav. Ņemot vērā, ka kaujā pie Midvejas ļoti liela daļa Japānas pilotu gāja bojā, valstij šis resurss ļoti trūka.

Līdz ar to, tika izdomāta alternatīva pieeja - lidmašīnās tika iesēdināti cilvēki, kuriem bija iemācītas tikai pamatlietas. Šīs pamatprasmes bija pietiekamas, lai paceltos gaisā, ieraudzītu kuģi un uz to pikētu. Šī pieeja pat bija samērā efektīva, jo amerikāņiem sākotnēji pat nebija līdzekļi ar kuriem pret kamikadzēm aizsargāties. Piemēram, torpēdlidmašīnu uzlidojuma gadījumā, klasiskais lidmašīnu aizsargs bija zenītartilērijas lielgabali. To galvenais mērķis pat nebija lidmašīnu notriekt, bet gan piespiest to sākt manevrēt. Bieži vien tas traucēja precīzi notēmēt torpēdu. Tomēr kamikadzu gadījumā šāda pieeja nestrādā, jo tie gluži vienkārši ir gatavi mirt. Tiem vienalga par zenītlādiņiem. «Ja tu gaisā pilnībā neiznīcini lidmašīnu, tad tā turpina lidot tev pretī,» saka Kuzmins.

Kaujas par Ivo Džimu un Okinavu – ASV «​Pirra uzvara»

Kara noslēgumā norisinājās ASV centieni ieņemt Japānai apkārt esošās salas, lai gūtu placdarmu desantam tās teritorijā. Viena no spilgtākajām bija kauja par Ivo Džimu, kura prasīja neskaitāmus amerikāņu karavīru upurus. Tā pat bija pirmā reize kara noslēguma fāzē, kad ASV kritušo un ievainoto skaits pārsniedza Japānas garnizona skaitu. Tas bija tāpēc, ka Japānas komandieris izmantoja Ivo Džimas salas stratēģiskās priekšrocības – sacietējušas lavas virsmas, kuras ir labvēlīgas rakšanai. Līdz ar to, japāņi sāka būvēt alas un izbūvēja bunkurus desmitiem kilometru garumā. Šāda pieeja amerikāņiem bija ļoti netipiska un līdz ar to – nepierasta. Lielus zaudējumus ASV guva arī kaujā par Okinavu, kura norisinājās nedaudz vēlāk.

Japānas kareivji padodas pēc Ivo Džimas kaujas FOTO: Reuters / Scanpix

Japānas civiliedzīvotāju upuri kā kara beigšanas instruments

Pēc Okinavas kaujas ASV saprata, ka tiešs desants Japānas teritorijā prasīs pārāk lielus upurus, tāpēc tika pieņemta jauna stratēģija. No 1945. gada marta līdz pat Otrā Pasaules kara beigām ASV lidmašīnas veica Japānas pilsētu bombardēšanas kampaņas, kuru mērķis bija radīt maksimāli lielus zaudējumus civiliedzīvotājiem. Tas, savukārt, tika darīts ar mērķi piespiest Japānu padoties. Tomēr valdība kapitulēt atsacījās līdz pat notikumam, kurš mainīja visas cilvēces militāro attīstību.

Kodolsprādziens virs Hirošimas FOTO: AFP / Scanpix

Hirošimas un Nagasaki bombardēšana

Kara noslēgumā ASV nometa atombumbu uz Hirošimas un Nagasaki pilsētām, kas Japānu beidzot piespieda kapitulēt. Teorētiski Japāna pēc šiem notikumiem varēja turpināt pretoties, taču tajā laikā tās okupētajā Mančūrijas teritorijā iebruka arī PSRS. Tāpat arī Japānas valdībai īsti nebija skaidrs cik liels ātombumbu skaits ir ASV rīcībā.