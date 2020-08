Smēķētājiem Rīgā uzstāda izsmēķu savākšanas tvertnes

"Zaļā josta" īsteno sabiedrības informēšanas kampaņu "Kas pazūd no acīm, dabā nepazūd", skaidrojot cigarešu izsmēķu kaitīgo ietekmi uz vidi un aicinot neizmest izsmēķus nepiemērotās vietās - zemē, kanalizācijā, ceļmalās vai dabā.

Jaunajās tvertnēs izmetot izsmēķi, smēķētājs var paust savu viedokli par kādu konkrētu jautājumu, piemēram, no kā sastāv cigarešu izsmēķi. Šajā gadījumā piedāvāti divi iespējamie atbilžu variantu - no plastmasas, vai no vates.