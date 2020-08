Kā adaptēties “jaunajā” modes pasaulē? Pasaules ekspertu viedoklis

Lai gan Covid-19 krīze ir daļēji aiz muguras, daudzas nozares ir spiestas pārorientēties ilgtermiņā un radīt jaunas vadlīnijas savai turpmākai darbībai tā vietā, lai atgrieztos pie ierastā ritma. Viena no nozarēm, kas neiekļaujas pirmo vajadzību kategorijā, tomēr ir patērētāju iecienīta un viena no lielākajām industrijām pasaulē – mode. Kā augusta sākumā raksta Vogue Business, situācija modes industrijā globālā mērogā ir kritiska un, lai to stabilizētu, ir jāatjauno tūrisms, lai fiziska iepirkšanās veikalā nestu ienākumus.