Lai cīnītos pret vientulību, aicina uz iepazīšanās pasākumiem

Kā liecina “Metal Heatlh Foundation” veiktās aptaujas dati, katrs ceturtais jeb teju 25% Lielbritānijas iedzīvotāju atzinuši, ka pēdējo nedēļu laikā jutušies vientuļi. Arī Latvijā sabiedrības kopējais noskaņojums kļuvis sliktāks, tādēļ vairāki jaunieši brīvprātīgi nolēmuši organizēt pasākumus, kas ikvienam to apmeklētājam sniegtu iespēju socializēties, doties piedzīvojumos un atrast jaunus draugus.

“Vientulība ir nopietns izaicinājums digitālās komunikācijas laikmetā - bieži vien komunikācija online vidē nesniedz gaidīto piepildījumu, tādēļ aizvien vairāk ir to, kas meklē īstu pieredzi, jēgpilnas attiecības un klātienes piedzīvojumus. Sākām organizēt pasākumu sēriju “Speed friending”, kas, līdzīgi kā “speed dating”, ļauj iepazīties ar daudziem jauniem cilvēkiem ierobežotā laikā. Kā liecina mūsu novērojumi, īpaši laikā pēc ārkārtējās situācijas aizvien vairāk, īpaši jauni cilvēki vēlas socializēties, iepazīties un veidot jaunas, jēgpilnas attiecības, tādēļ turpinājām attīstīt pasākumu konceptu, tam pievienojot arī “Action friending”, kurā socializēties un sadraudzēties iespējams, vienlaikus iegūstot jaunu pieredzi, piemēram, dodoties izaicinošā pārgājienā mežā,” stāsta pasākumu organizatore un “Voila” vadītāja Daniela Studente.

Kā min D. Studente, vispieprasītākais pasākumu formāts ir “Speed Friending”. “Viss dzīvē sākas ar sarunu - draudzība, mīlestība, darbs, ikdiena, hobiji. Atliek tikai sākt sarunu, lai ļautu dzīvei iegrozīties pavisam citās sliedēs. Tā ir vieta, kas sapulcē dažāda vecuma cilvēkus, kuriem ir dažādi uzskati. Neveidojot nereālas ekspektācijas, nenosodot otra būtību, dalībnieki sarunājas par aktualitātēm, diskutē par sabiedrības normām un pieņem sarunas biedra uzskatus. Protams, pēc pasākumiem mēs jautājam apmeklētāju viedokli par to, kādas sajūtas pasākums radījis. Priecē, ka bieži vien izdodas sagraut arī kādu stereotipu, no dalībniekiem saņemot tādas atbildes kā: “Paldies par šo pasākumu, izrādās, ka cilvēki nemaz nav tik ļauni kā likās.” “Voila” komandas mērķi ir ar pasākumu palīdzību cilvēkiem veidot jaunas pieredzes, nevis balstīt visus savus uzskatus uz pagātnes iespaidiem. Pasākumu apmeklētība un rindas uz vietām liecina par cilvēku vajadzību pēc socializēšanās, kopā būšanas, jauniem kontaktiem un kopienas,” papildina pasākumu organizatore.

"Ar lepnumu dalos, ka pasākumos satikušies trīs pārīši, kuriem nu jau izveidojušās romantiskas attiecības, vairākas draugu grupiņas, kuras vieno kopējas intereses. Esmu saņēmusi arī vairākas ziņas un “selfijus” no cilvēkiem, kuri savā starpā ir izveidojuši draudzīgas attiecības. Pasākumos cilvēki atrod domubiedrus, ar kuriem arī turpmāk pavadīt kopā laiku. Manuprāt, dalīties ar citiem savos priekos un panākumos ir viens no dzīves pamata mērķiem. Dzīvojot informācijas, tehnoloģiju un iespēju pārbagātā laikmetā, mēs piemirstam par vienu no mums svarīgākajiem dzīves aspektiem - savstarpējām attiecībām. Tādēļ savos pasākumos atgādinām un uzsveram, cik būtiskas ir sasvstarpējās attiecības un cik daudz laba tās mums var sniegt,” papildina D.Studente.