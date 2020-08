Aizsardzība pret sauli nepieciešama vienmēr - pat, ja nesauļojamies

Cilvēki sauļojoties bieži neapzinās ar to saistītos riskus vai uzskata, ka potenciālie ieguvumi veselībai sauļojoties atsver tos. Aicinot iedzīvotājus karstajās dienās izturēties pret savu veselību atbildīgi, Gjensidige Latvija atgādina par saules izraisītajiem riskiem.

2017. gadā tika konstatēti 230 melanomas gadījumi un 1463 cita veida ādas ļaundabīgi audzēji. Ārsts un apdoršināšanas eksperts Artis Lapsiņš vērš uzmanību uz to, kādas sekas izraisa uzturēšanās saulēs bez aizsarglīdzekļiem un skaidro, kas ir saules aizsardzības faktors (SPF) un kā pareizi lietot saules aizsargkrēmus.

Bieži tiek uzskatīts, ka saules stari ir vienīgais veids kā organisms var pilnvērtīgi papildināt savas D vitamīna rezerves. “Saules stari nodrošina līdz pat 80% no D vitamīna, ko iegūstam, kā arī D vitamīns ādā veidojas tieši UVB staru ietekmē no holesterola, bet lai uzņemtu organismam nepieciešamo dienas devu, saulē ir jāpavada vien 10-15 minūtes,” saka A. Lapsiņš. Pēc eksperta vārdiem, D vitamīnu ir iespējams uzņemt ar uztura palīdzību – ēdot zivis (siļķes, sardīnes, lasi un citas), olas, sviestu un sēnes, piemēram, gailenes. Līdzīgi kā cilvēka ādā, sēnēs D vitamīns veidojas tikai UV staru ietekmē, tādēļ mākslīgi audzētas sēnes to var nesaturēt. D vitamīns ir taukos šķīstošs savienojums, tādēļ tas labi absorbējas zarnu traktā. D vitamīnu iespējams uzņemt arī ar uztura bagātinātājiem un koncentrācijas D vitamīna preparātiem lielāku deficītu gadījumos, kas pieejami tikai ar ārsta izrakstītu recepti.