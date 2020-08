Krustojums, kurā apjūk un noteikumus pārkāpj daudzi

Braucot no Jūrmalas gatves puses, nogriešanās pa labi uz Slokas ielu ir atļauta tikai no labās joslas. To norāda virs brauktuves izvietotās ceļa zīmes. Horizontālais marķējums uz asfalta gan skaidri un gaiši parāda, ka no kreisās joslas var griezties gan pa labi, gan pa kreisi. Tomēr tā ātri vien var iedzīvoties darīšanās ar kārtības uzraugiem, kuri būs citās domās.