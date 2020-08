Savukārt Konstantīns Raudive ir pētījis iespējamo dzīvi pēc nāves, izveidojot savu metodi mirušo cilvēku balsu pētīšanai, izmantojot “elektronisko balsu fenomenu”. Dzīves pēdējos desmit gadus veltījis dažādu elektronisko ierīču radīto trokšņu analīzei savā laboratorijā, veicot iedomātās viņpasaules garu balsu ierakstus. Kopā ar līdzstrādniekiem ierakstījis vairāk nekā 1 000 000 audiolenšu, kuru tapšanā piedalījās vairāk nekā 400 cilvēki. Raudives pētījumi iedvesmojuši arī vairākus pasaulē zināmus mūziķus. Tā, piemēram, britu rokgrupa The Smiths savā dziesmā "Rubber Ring" (1985) izmantojusi fragmentu (semplu) no skaņuplates, kas bija pievienota 1971. gadā izdotajai Raudives grāmatai Breakthrough. Konkrētajā fragmentā dzirdama Raudives tulkotājas Nadjas Fauleres balss: "You are sleeping, you do not want to believe.” Izdota arī izlase "Konstantin Raudive - The Voices of the Dead” (2002, Sub Rosa) ar vairākiem pasaulslaveniem izpildītājiem, piemēram, Lee Ranaldo, Scanner, DJ Spooky u.c., bet britu mūziķis Olivers Ho pieņēmis pseidonīmu "Raudive" un 2007. gadā izdevis deju mūzikas kompaktdisku "Raudive - Zeitgeist E.P", kurā izmantojis Konstantīna Raudives idejas par aizkapa balsīm mūzikas ritmos.