Vēstule uz fronti

Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs šobrīd ir nācis klajā ar paziņojumu, ka Latvija ir gatava uzņemt bēgļus no Baltkrievijas, savukārt iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens izteicis piedāvājumu baltkrievu uzņēmumiem pārcelties uz Latviju. Tomēr pagaidām tie ir tikai vārdi...

18. augustā Saeima pieņēma paziņojumu par Baltkrievijā notikušajām vēlēšanām, aicinot tās noturēt atkārtoti, saskaņā ar starptautiski atzītiem standartiem. Taču pietiks runāt, jāķeras pie darbiem. Es neesmu Latvijas pilsonis un man nav tiesību kaut ko pieprasīt no valsts varas. Toties jūs gan esat, un jums ir šīs tiesības.

Jūs pat nevarat iedomāties, cik smagi man ir lasīt jaunumus un ziņas no turienes draugiem. Naktī saņēmu vēstuli no kāda pazīstama baltkrievu rakstnieka: "Galvenais – ticiet un neļaujiet ticībai izsīkt, citādi mūs te vienkārši izšaus." Lūdzu, neļaujiet ticībai izsīkt! Izsakieties, izdariet spiedienu uz latviešu politiķiem, ziedojiet palīdzības vākšanas kampaņām!

Un pēdējais – 13. augusta vakarā es izlasīju "Medūzas" rakstu, kurā tika aprakstīta Alekseja, iepriekš minētā 14 gadus jaunā puiša, aizturēšana, spīdzināšana un pazemošana. Mani šausmināja viss, ko izlasīju. Spilgtu iespaidu atstāja viņa mātes teiktais: "Man ir svarīgi, lai pēc visa notikušā manam dēlam nerastos atriebības alkas. Es gribu, lai viņš saprot, kas ir ļaunums, ka tādu pieredzi viņš guva, bet tagad nepieciešams no tās iziet ar cieņu un būvēt savu turpmāko nākotni ar iztaisnotu muguru." Tajā pašā naktī es šim puisim uzrakstīju vēstuli. Adresāts to saņēma, un tā viņu uzmundrināja. Pēc dažām dienām izrādījās, ka līdzīgu aizturēšanas stāstu ir dučiem, un dažus es jau iepriekš minēju. Es ilgi šaubījos, vai mūsu saraksti vajadzētu publicēt, jo vēstules tomēr ir tāds intīms žanrs, taču apstākļi ir neparasti un esmu drošs, ka adresāts sapratīs, tādēļ tomēr nolēmu to publicēt: