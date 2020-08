KNAB pievērsis uzmanību Burova vērtīgajam rokaspulkstenim

Tāpat Grīnvalds paziņoja, ka lūgs tiesībsargājošās iestādes pārbaudīt, kādēļ Burovs nav deklarējis zelta rokaspulksteni, kas viņam redzēts uz rokas. Pēc Grīnvalda aplēsēm, šādi pulksteņi maksājot no 8500 līdz 25 000 eiro. Taču nevienā Burova iesniegtajā deklarācijā šāds pirkums vai dāvinājums nav norādīts.

Beidzot pildīt domes priekšsēdētāja amata pienākumus, Burovs šo iespēju - lietot Rātsnama stāvvietu - neesot izmantojis, taču pāris reizes izmantoja veco "Rīgas namu" caurlaidi. Burovs atzīst, ka tas neesot labi un turpmāk to vairs neizmantošot.

"Rīgas nami" transportlīdzekļu īslaicīgās iebraukšanas caurlaides konkrētajā teritorijā pārskata vienu reizi gadā. Pēc to izvērtēšanas jaunas tiek izsniegtas nākamajam kalendārajam gadam vai līdz attiecīgā gada noteiktajam termiņam. Tuvākajā laikā nekustamā īpašuma pārvaldnieks sazināsies ar Burovu, lai vienotos par caurlaides nodošanu "Rīgas namiem".

"Zīmīgi, ka tas ir ieinteresējis Grīnvalda kungu tieši tagad, mēnesi pirms vēlēšanām. Gan jau, ka tas nav saistīts ar to, ka es, būdams Rīgas domes priekšsēdētājs, atcēlu Grīnvalda kungu no valdes locekļa amata AS "Rīgas Centrāltirgus", un vēlāk viņa vietā RTAB valdē iecēlu Evu Juhņeviču," saka Burovs.