Livdanska norāda, ka viena no potenciālajām nākotnes Baltkrievijas sejām varētu būt pagaidām Lietuvā esošā Svetlana Tihanovska, kuras priekšvēlēšanu platforma bija saistīta tieši ar Lukašenko nomainīšanu. Viņa pie varas varētu nokļūt tad, ja beigu beigās notiktu balsu pārskaitīšana un atklātos diezgan pamatotais pieņēmums, ka Tihanovska vēlēšanās ir uzvarējusi. Diemžēl, balsu pārskaitīšana, visticamāk, ka nenotiks.

Tihanovskas iespējas arī ierobežo viņas pozīcija, kā autoritātei Baltkrievijas drošības un administratīvajās struktūrās. Līdz ar to – viņa savā veidā ir arī saistījusies ar veco un ļoti nepopulāro Lukašenko režīmu. Turklāt, šajās struktūrās vēl arvien ir ļoti liela ietekme pašam Lukašenko. Līdz ar to – ir ļoti grūti iedomāties, ka viņai būtu viegli šīs struktūras ietekmēt un panākt reālas pārmaiņas.

Visbeidzot, Tihanovskai arī īsti nav pieredzes politikā un viņa pagaidām ir izbraukusi no valsts. Līdz ar to – ir jautājums, vai viņa turpmāk spēs efektīvi komunicēt ar sabiedrību un Lukašenko vadīto režīmu. Iespējams viņas darbība radītu vēl lielāku haosu jau tā sarežģītajā situācijā.

Babariko ilgstoši tika uzskatīts par vienu no Baltkrievijas opozicionāriem – favorītiem. Diemžēl viņš atrodas apcietinājumā un pret viņu ir ierosināta krimināllieta. Ja Babariko šobrīd būtu uz brīvām kājām, iespējams, ka par viņu vēlēšanās būtu balsojuši vairāk cilvēku, nekā par Tihanovsku. Tas tāpēc, ka pirmsvēlēšanu interneta aptaujās Babariko ieguva vislielāko atbalstu. «Mēs protams varam diskutēt par to leģitimitāti,» norāda Livdanska. Līdz ar to – uzvara vēlēšanās un hipotētiska balsu pārskaitīšana iespējams nodrošinātu Babariko nokļūšanu pie varas.