Tabuns piekrīt, ka Lukašenko ir mācījies no kādreizējā Ukrainas prezidenta Viktora Janukoviča kļūdām Maidana protestu laikā un pagaidām cenšas lieki nelietot spēku. Tas tāpēc, ka spēka lietošana var izraisīt jaunu sacelšanās vilni, jūtami sašūpojot viņa režīmu. Būtiski ir tas, ka daudzi iedzīvotāji šaubās par to, vai vispār doties protestēt. Līdz ar to – Lukašenko ir svarīgi uzturēt līdzsvaru starp savas varas izrādīšanu un nepāršaušanu pār strīpu.

Tabuns norāda, ka vēstījumi ir divi. Pirmais no tiem – Baltkrievija ir apdraudēta un valstī valda sarežģīta situācija. Līdz ar to – sabiedrībai ir nepieciešams mobilizēties ap spēcīgu līderi, kurš tos pasargās no valdošajām briesmām. Šis vēstījums ir vairāk domāts tiem cilvēkiem, kuri ir Lukašenko pusē. Otrais no tiem – Baltkrievijas prezidents nepadosies un paliks pie varas par spīti visam. Šis vēstījums atkal ir vairāk domāts Lukašenko pretiniekiem.