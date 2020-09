Fiksēta vēl neredzēta divu gigantisku melno caurumu sadursme

Kā rakstīts pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “Physical Review Letters” , viena melnā cauruma masa ir 85 reizes lielāka par Saules masu, padarot to par “neiespējamu” melno caurumu.

Balstoties uz labākajām zvaigznes nāves astronomiskajām simulācijām, ir zināms, ka katra pietiekami liela zvaigzne pārvērtīsies par masīvu melno caurumu, iznīcinot visu, kas atrodas tās apkārtnē. Šajā gadījumā lielākais no abiem melnajiem caurumiem ir pārāk liels, lai varētu būt radies pēc līdzvērtīgi masīvas zvaigznes nāves.

“Melnos caurumus mēs uztveram kā visuma putekļusūcējus. Tie sevī iesūc visu, kas atrodas to ceļā, to skaitā gāzu mākoņus un zvaigznes. Tie mēdz sevī iesūkt arī citus melnos caurumus, un ir iespējama lielāku un lielāku melno caurumu veidošanās pēc agrīnās paaudzes melno caurumu saduršanās,” preses relīzē skaidroja viena no pētījuma autorēm Sjūzena Skota.