Plastmasas pudelei tikai viena dzīvība: patiesība vai mīts?

Kas attiecas uz pudelēm, kuras tiek atvērtas, tām derīguma termiņš acumirklī samazinās. Atverot pudeli, tā nemanot sabružājas vai saspiežas, tāpēc plastmasā esošās vielas no mikroplaisām krietni ātrāk nonāk šķidrumā, kuru patērē uzturā. Tāpat palīgā nāk skābeklis, kas iekļūst pudelē un sāk plastmasas oksidēšanas procesu. Šo iemeslu dēļ pudeli pēc dzēriena izdzeršanas ir jāizmet otrreizējai pārstrādei vai to vēl var izmantot praktiskiem mērķiem, kas neietver šķidruma pārliešanu, piemēram, no tām var uztaisīt miniatūrus puķupodus vai zīmuļu turētājus.