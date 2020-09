Tomskas deputātu mafija. Iznāk Navaļnija otrā izmeklēšana pēc saindēšanas

"Ja komunālo pakalpojumu sniedzējs pilnīgi visu - no ūdens pudelēm līdz "Land Cruiser" - iepērk nevis no normāliem piegādātājiem konkurences apstākļos, bet gan no pašu firmām, tad kā to sauc? Korupcija un "otkati". Un tos apmaksās Tomskas iedzīvotāji, saņemot rēķinu par patērēto elektroenerģiju," uzsver Navaļnijs.