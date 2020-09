Novosibirskas "graustu miljonārs". Ko atklāj Navaļnija izmeklēšana pirms saindēšanas

Aleksejs Džulajs pārstāv Krievijas prezidenta Vladimira Putina partiju "Vienotā Krievija". Reportāžā Navaļnijs aicina uz "gudro balsošanu", lai 13.septembrī gaidāmajās vēlēšanās nepieļautu "Vienotās Krievijas" palikšanu pie varas. Sižets par Novosibirsku ir viens no vairākiem, ko Navaļnijs un viņa komanda uzņēma Sibīrijā.

20.augustā, dodoties no Tomskas atpakaļ uz Maskavu, Navaļnijam lidmašīnā palika slikti . Pēc ārkārtas nosēšanās Omskā viņš bezsamaņā tika nogādāts slimnīcā. Krievijas mediķi vairākas dienas neļāva Navaļniju transportēt, taču beigu beigās viņš tika transportēts uz "Charite" klīniku Vācijā.

Vienā no mājām lifta vietā ir tukša, nevērīgi piesegta šahta, kurā bērns vai izklaidīgāks pieaugušais varētu nejauši iekrist. Ēkām ir nepabeigti lieveņi un nav piebraucamo ceļu. Jaunuzceltās ēkas jau ir sliktā stāvoklī - vietām nobiris apmetums un izskatās, ka betona paneļi tik tikko turas kopā.

Džulajs vada rūpnīcu, kura ražo betona paneļus, no kuriem cits viņa uzņēmums būvē mājas. "Paši lētākie materiāli, taupīts uz pilnīgi visu. Jaunas ēkas faktiski ir avārijas stāvoklī. Tajās ir bīstami dzīvot," norādīts izmeklēšanas apkopojumā Navaļnija mājaslapā. "Cilvēki saņem atslēgas mājām, kurās nav liftu, margu, gaismas. Paneļu spraugās svilpo vējš, bet apkārt ir neapklustošs būvlaukums: smagā tehnika, atkritumu kalni, ceļu un pagalmu vietā - zeme."

Pagājušogad vienā no Džulaja monopolizētajiem rajoniem gāja bojā desmit gadus vecs zēns, kurš spēlējās uz ielas netālu no lielas atkritumu kaudzes, kurai pāri karājās elektrības vadi.

Neskatoties uz to, ka pret Džulaja uzņēmumiem sākti simtiem tiesvedību un piespriestas sodanaudas miljoniem rubļu apmērā, deputāta statuss ļauj viņam to ignorēt, kā arī nemaksāt par zemes nomu, norāda Navaļnijs.

Izmeklēšanā apskatīti vēl citi Novosibirskas domes deputāti no "Vienotās Krievijas". Viens no tiem ir Jevgeņijs Prokrovskis, kura tēvs, būdams ierēdņa amatā, kļuva par betona rūpnīcas īpašnieku. Līdzīgi kā Džulaja gadījumā, arī Prokrovsku ģimene valda vienā no Novosibirskas dzīvojamajiem rajoniem.