Cik (ne)draudzīgs videi ir elektroskūteris?

Pētnieku komanda universitātes asociētā profesora Džeremaias Džonsona vadībā savā pētījumā centās aptvert visu elektroskūtera «dzīves ciklu» - sākot ar tā alumīnija detaļu un litija-jonu akumulatora ražošanas procesu, tā transportēšanu no ražotājvalsts (galvenokārt Ķīnas), savākšanu no ielas un uzlādi.

Savukārt lielāko ietekmi uz vidi rada skūtera ražošanai nepieciešamo izejvielu - pirmkārt, alumīnija - ražošanas procesā izdalītais oglekļa dioksīds, kā arī izmeši, ko rada automobīļi, kuriem katru dienu jāsavāc skūteri no ielām un jāved uz uzlādes vietām. Pie tam tas tiek darīts neatkarīgi no tā, kādā kondīcijā ir braucamā akumulators. Pētnieki veica eksperimentu, ar mobilās aplikācijas palīdzību vairākas dienas izsekojot savācamos skūterus. Viņi atklāja, ka no visiem braucamajiem, kuri tiek nogādāti uzlādes vietā, vidēji 4.6% bija ar pilnībā uzlādētu akumulatoru.

Turklāt savācējiem, kuru darbs tiek visai niecīgi atalgots, nereti nākas konkurēt savā starpā par to, kurš pirmais nonāks līdz atstātajam skūterim. Tādējādi tiek bezjēdzīgi dzenāts automobilis, un vidē nonāk papildu piesārņojums. Šo problēmu cenšas risināt vairāki skūteru iznomāšanas servisi. Piemēram, Lime - viens no lielākajiem spēlētājiem skūteru nomas tirgū šobrīd ar kādu Sanfrancisko jaunuzņēmumu izstrādājis aplikāciju, kas ļauj savācējam jau savlaicīgi «rezervēt» skūteri tā plānotajā atstāšanas vietā.

Otrs no risinājumiem, ar kuru šobrīd jau nodarbojas elektroskūteru ražotāji, ir tā kalpošanas laika paildzināšana. Viens no lielākajiem elektroskūteru ražotājiem Bird paziņojis, ka radījis modeli Bird Two ar uzlabotu akumulatoru, kura kalpošanas mūžs būšot par 50% garāks nekā iepriekšējam modelim Bird One, turklāt tas būšot optimizēts izmantošanai plašā gaisa temperatūras amplitūdā.