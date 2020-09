Diskusija: Kā palīdzēt dumpīgiem pusaudžiem?

Kalna svētību kopienā uzņem cilvēkus, kas cieš no dažādām atkarībām. Līdz skandālam augusta beigās kopienā uzņēma arī problemātiskos pusaudžus. Līdz ar to ir aktualizējies jautājums, kādas vispār ir sociālās rehabilitācijas iespējas šādiem jauniešiem.



Par to šoreiz raidījumā "Komforta zona" runāsim ar centra "Dardedze" valdes locekli Lailu Balodu, pusaudžu psihoterapeitu Nilu Saksu Konstantinovu un Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta direktoru Aldi Dūdiņu.



