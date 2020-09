Neparasts skats: Polijas pilsētā starp daudzstāvu dzīvokļu ēkām notiek ražas novākšana

Gluži tāpat kā citviet pasaulē, Ļubļina ir pilsēta, kas pēdējos gados strauji attīstās un izplešas. Tas nozīmē, ka lauksaimniecībai paredzētie zemesgabali tiek nobīdīti “tālāk”, prom no pilsētas, bet to vietā top jauni projekti. Atsevišķu jauno projektu plānošanas laikā daži zemes īpašnieki kategoriski atteicās pārdot sev piederošo teritoriju un turpina to kopt arī pēc tam, kad projekti jau ir gatavi. Projektu attīstītājiem nav tiesību atņemt zemniekiem piederošo teritoriju vai likt piespiedu kārtā to pārdot. Lauksaimniecības darbu turpināšana zem jauno projektu logiem ir kļuvusi par ilgtermiņa miermīlīgu protesta akciju.