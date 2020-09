Atzīmējot Tēva dienu, uz laiku atklās uzticības tālruni tēviem

VBTAI vadītājs Jānis Ābele norāda, ka tēva loma ģimenē pakāpeniski ir mainījusies, vīriešiem arvien aktīvāk iesaistoties bērnu audzināšanā un aprūpē. "Šodien nevienu vairs nepārsteidz tētis, kurš izmanto bērna kopšanas atvaļinājumu, dodas uz vecāku sapulcēm vai pastaigājas ar bērnu ratiņiem – tā ir ikdiena. Sabiedrība saprot, ka bērnam ir nepieciešama gan mātes, gan tēva pastāvīga klātbūtne, jo no abiem vecākiem bērns paņem savai tālākajai dzīvei nepieciešamās zināšanas un iemaņas," skaidro Ābele.

​Uzticības tālruņa akciju aizsāks ētera personība un tēvs Māris Grigalis, kurš gaidīs zvanus piektdien, 11.septembrī, no plkst.14 līdz 16. Pirmdien, 14.septembrī, no plkst.11 līdz 14 konsultācijas sniegs VBTAI Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta vecākais inspektors Aleksejs Makuševs, bet otrdien, 15.septembrī, no plkst.14 līdz 17 būs iespēja uzdot jautājumus zvērinātai advokātei Dacei Jenavai, kura specializējusies civiltiesībās un kurai ir pieredze ģimenes mediācijā. Pārējā laikā uz zvaniem visu diennakti atbild profesionāli psihologi.