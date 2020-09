Treneris: Sāpes un diskomforts nav treniņu sastāvdaļa jeb kā trenēties pareizi

Pirms vēlaties sākt aktīvi trenēties, nepieciešams izzināt un saprast to, kāds ir jūsu pašreizējais veselības stāvoklis un fiziskā sagatavotība. Tas nozīmē, ka jāizvērtē, kādas traumas vai slimības līdz šim bijušas, kas varētu ietekmēt treniņu plāna izveidi un kāda ir iepriekšējā treniņu pieredze. Viena no būtiskākajām lietām, kas palīdz sasniegt labus rezultātus, ir sava mērķa izvirzīšana un tā apzināšanās. Sākot treniņus, svarīgi pašam spēt atbildēt uz jautājumu, kāpēc trenējamies un ko vēlamies sasniegt. Tas palīdzēs nepārslogot sevi un izplānot aktivitāšu grafiku atbilstoši savai fiziskajai sagatavotībai, nekāpjot pāri savām spēju robežām.

Piemērotu apavu izvēle ir būtiska ne vien sportā, bet arī ikdienā. Mūsu pēdas veic galveno ķermeņa balsta funkciju, tāpēc pareizai apavu izvēlei ir ļoti liela nozīme. Runājot par to, ko velkam kājās sporta aktivitāšu laikā, viss ir atkarīgs no tā, ar kādu sporta virzienu nodarbojamies. Skaidri zināms, ka atbilstoši sporta veidiem tiek pielāgoti apavi. Dodoties uz sporta veikalu, tajos arī būs sniegta informācija par to, kādām aktivitātēm tie ir piemēroti. Izvēloties apavus, galvenais, lai tie ir ērti un kvalitatīvi, jo tad to nēsātājs, veicot vingrinājumus, būs labāk pasargāts no iespējamas traumu gūšanas un jutīsies komfortablāk!