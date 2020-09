Cilvēce šobrīd piekopj mīlestības surogātu, bet mīlestība ir izaicinājums pieņemt visu

Vārds “mīlestība” tik bieži tiek apdziedāts, izrunāts un pielietots ikdienā, ka dažu brīdi sāk likties, ka mīlēt ir pašsaprotami un to prot visi. Taču mirklī, kad es atskārtu, ka mīlestībai nav nekā kopīga ar sevis lutināšanu spa procedūrās, rozā brillēm un romantiskām jūtām, es sapratu, ka to cilvēku, kuri patiesi spēj mīlēt, ir ļoti maz uz šīs pasaules. Kāpēc?

Un, ja cilvēks cenšas sevi nošķirt no tā, kas nav viņš pats vai to pārveidot par sev līdzīgu, tad tāds cilvēks vēl nav apguvis spēju pārvaldīt mīlestības plūsmu. Mīlestība ir viena no augstākajām mākslām, un cilvēkiem pavisam noteikti vajadzētu tiekties šo spēju apgūt. Tomēr, kad vēroju to, kā Holivudas filmās un meksikāņu seriālos tiek atspoguļota mīlestība, kļūst skaidrs, ka cilvēce šobrīd piekopj mīlestības surogātu, kurš ne tuvu nav tas, kas mīlestība patiesībā ir.