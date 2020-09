Pacientu līdzmaksājumi par zālēm piecos mēnešos samazinājušies par € 5,05 miljoniem

Lai novērstu situāciju, kad iedzīvotāji pārmaksā par valsts kompensējamajiem medikamentiem, no šā gada 1.aprīļa mainīta valsts kompensējamo zāļu izrakstīšanas kārtība - ārsts receptē tagad norāda aktīvo vielu, nevis konkrēta medikamenta nosaukumu, savukārt aptiekas no vienādas iedarbības zālēm izsniedz kompensējamās zāles ar zemāko cenu, kuras ir tikpat kvalitatīvas, efektīvas un drošas.

Pacientu vidējais papildus veiktais maksājums jeb līdzmaksājums par vienu recepti, iegādājoties dārgākas līdzvērtīgas iedarbības zāles, jūnijā samazinājies par 45%, jūlijā - par 46%, bet augustā - par 48%, proti, augustā tas ir samazinājies no 3,60 eiro uz 1,88 eiro, salīdzinot ar 2019.gada attiecīgo periodu. Pacientu līdzmaksājums par vienu recepti laikā no šī gada 1.aprīļa līdz 1.septembrim vidēji samazinājies par 1,60 eiro.

Laikā no 2019.gada 1.februāra līdz 2019.gada 1.jūlijam pirms sistēmas maiņas no kompensējamo zāļu saraksta svītrots 81 medikaments, bet pēc sistēmas maiņas, laikā no 2020.gada 1.februāra līdz 2020.gada 1.jūlijam, - 99 medikamenti. Savukārt 70 jauni medikamenti ir iekļauti kompensējamo zāļu sarakstā.