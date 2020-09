Horoskopi visai nedēļai

STRĒLNIEKS Aizraujoša nedēļa, kura var nest gan jūtamu kāpumu materiālajā plānā, gan vienlaikus radīt dažādas saspringtākas situācijas. Kopīgie panākumi vistiešākajā veidā būs atkarīgi no tā, cik smalki spēsi ieturēt balansu starp vēlmēm un reālajām iespējām. Lielākās problēmas var sagādāt savu iespēju, zināšanu un enerģijas krājumu pārvērtēšana! Attiecībās ar mīļoto valdīs sapratne, jūs abi visā visumā būsiet apmierināti ar kopdzīves gaitu.

MEŽĀZIS Protams, to ir viegli pateikt, bet esi gatavs pārsteigumiem, nelielām pārmaiņām profesionālajā jomā. No tevis šonedēļ ne reizi vien tiks prasītas labas pielāgošanās spējas, savaldīgums, un spēja risināt radušos sarežģījumus pārdomātā, sistemātiskā veidā! Jūtamu atbalstu var sniegt līdzgaitnieki, tāpēc nekautrējies lūgt palīdzīgu roku kolēģiem. Noskaņojums mājās, attiecības ar partneri zināmā mērā būs atkarīgas no taviem profesionālajiem sasniegumiem.