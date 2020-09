Vai tiešām nodokļu slogs auto īpašniekiem kļūs lielāks?

"Brēka ir sacelta nepamatoti, un tā ir balstīta uz sava veida populismu bez faktiem. Tas, ko mēs redzam, ir priekšlikumi, kas nav apstiprināti, vēl nekas nav izskatīts valdības līmenī. Tā ir tikai priekšlikumu kopa uz tālāku virzīšanu, nevirzīšanu, pārskatīšanu, un tur briesmu lietas iekšā nav. Cilvēkiem nevajadzētu uztraukties, ka viņi rīt nevarēs pārvietoties ar to mašīnu, ar kuru šodien brauc," potenciāli satrauktos autobraucējus mierina Andris Kulbergs.

Tai pašā laikā viņš raidījumam "Zebra" norāda, ka pārmaiņas būs, jo Latvija ir Eiropas Savienības dalībvalsts un līdz ar to arī mums ir saistības samazināt CO2 izmešus konkrētā apjomā, konkrētā termiņā. Kā tas notiks? Viena no iespējām ir atjaunināt Latvijas autoparku, kurš ir samērā vecs.

FOTO: Ekrānuzņēmums no video

Auto asociācija Andra Kulberga personā norāda, ka, pirmkārt, ir priekšlikums mainīt transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli, ko autobraucēji maksā reizi gadā, veicot sava transportlīdzekļa tehnisko apskati. Proti, no nākamā gada visas mašīnas ir jāklasificē pēc jauna patēriņa un izmešu mērīšanas metodikas, ko zinām kā WLTP. Ar to gan patēriņa, gan izmešu mērījumi ir pietuvināti reālajiem apstākļiem un rādītāji līdz ar to ir augstāki, nekā līdz šim laboratorijā ar dažādām "viltībām" un procedūras nepilnībām iegūtie NEDC rādītāji. Kulbergs gan norāda, ka izmaiņas tiktu veiktas tikai klasifikatoros un nevienam nekas vairāk nebūtu jāmaksā.