Vairāki Covid-19 inficētie septembra vidū pārvietojušies Rīgas 50.autobusa maršrutā

Pēc uzņēmuma pārstāvju sniegtās informācijas, testēšanā slimība konstatēta vēl 16 darbiniekiem, līdz ar to kopumā Covid-19 konstatēts 19 "Forevers" strādniekiem.

SPKC atgādina, ka ikvienam ir iespēja veikt valsts apmaksātu Covid-19 testu arī tad, ja nav saslimšanas simptomu. Iepriekš ir obligāti jāpierakstās, zvanot uz tālruņa numuru 8303 darba dienās laikā no plkst.8 līdz plkst.20, sestdienās laikā no plkst.9 līdz plkst.15 un svētdienās laikā no plkst.9 līdz plkst.12.