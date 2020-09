Aizvadītajā diennaktī reģistrēti 22 jauni saslimšanas gadījumi

SPKC rīcībā esošā informācija liecina, ka pieci saslimušie inficējušies no zināmiem infekcijas avotiem, trīs personas inficējušās ārzemēs - Nīderlandē un Grieķijā, savukārt par 14 personām inficēšanās apstākļi vēl tiek skaidroti un turpinās epidemioloģiskā izmeklēšana.

Pagājušajā diennaktī veikti 1660 Covid-19 testi, no kuriem slimība atklāta 1,3% gadījumu. SPKC pārstāvji ir uzsvēruši, ka būtiska robeža šim rādītājam ir 3%, kura pārsniegšana liecina, ka slimība valstī izplatās nekontrolēti.

Pašlaik par Covid-19 pārslimojušām tiek uzskatītas 1304 personas jeb 78% no reģistrētajiem inficētajiem. Savukārt aktīvi ir 336 saslimšanas gadījumi.

Latvijā ir mirušas 36 ar Covid-19 inficētas personas jeb 2,15% no reģistrētajiem inficētajiem.

Pēc Nacionālā veselības dienesta datiem, pēdējās diennakts laikā stacionēti divi pacienti ar Covid-19, neviens no slimnīcām nav izrakstīts, līdz ar to kopumā stacionāros ārstējas septiņi pacienti - visi ar vidēji smagu slimības gaitu. Līdz šim no stacionāriem izrakstīti 226 pacienti, starp kuriem ir gan atlabušie, gan mirušie.