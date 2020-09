Ijabs: EK piedāvāto ES patvēruma sistēmas reformu uzreiz nepieņems,

Trešdien EK prezentēja Eiropas Savienības (ES) migrācijas un patvēruma sistēmas reformas plānu, aizsākot debates par tematu, kas ir viens no bloka politiski sensitīvākajiem jautājumiem. EK priekšlikumā - Jaunajā migrācijas un patvēruma paktā - paredzēts, ka ES valstis, kas nevēlas brīvprātīgi uzņemt vairāk migrantu, var uzņemties atbildību par noraidīto migrantu repatriēšanu.

"Ievērojama daļa no patvēruma meklētājiem, kas, piemēram, nonāk Eiropā no Vidusjūras, nav nekāda likumīga pamata bēgt uz Eiropu. Šie cilvēki nav bēgļi, bet gan ekonomiski motivēti imigranti," skaidroja politiķis.

Ijabs turpināja, ka tiem cilvēkiem, kuriem nav legāla pamata uzturēties Eiropā, proti, viņi nav aizbēguši no vardarbības, politiskām represijām vai dabas katastrofām, ir iespēja, ka tos uzņems kāda no bloka dalībvalstīm, vienlaikus, šādai valstij ir jābūt efektīvai iespējai nosūtīt viņus atpakaļ uz valsti, no kuras šie cilvēki ir nākuši.