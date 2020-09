Kādā saldētavā jau 60 gadu glabājas Ričarda Niksona aizkostā sviestmaize

Kā rakstīts izdevumā “The New York Post”, Stīvs Džens bija 14 gadu vecs, kad 1960. gada kampaņas ietvaros pilsētā ieradās Ričards Niksons. Toreiz viņš vēl bija ASV viceprezidents un bija ieradies Džena dzimtajā pilsētā Salivanā teikt runu.

“Kad Niksons bija aizgājis, es paskatījos uz piknika galdu. Tur neviena nebija, un uz galda papīra šķīvī joprojām stāvēja aizkostā sviestmaize. Ja neviens to negrasās paņemt, to paņemšu es,” atcerējās Džens.

“Es ieskrēju pa durvīm un teicu: “Māmiņ, es dabūju sviestmaizi, kuru Niksons tikai aizkoda.” Viņa bija pārsteigta un teica: “Un ko tu gribi, lai es ar to daru?” Tāpēc es teicu: “Sasaldē to”,” atmiņās gremdējās Džens.

Tagad 74 gadus vecais vīrs atceras, ka viņa māte savā “bezgalīgajā gudrībā” maigi izsmēja viņu, tomēr ietina sviestmaizi plastmasas maisiņā un ielika to ābolu sulas burciņā. Saldētavā tā glabājās gadiem ilgi, un arī vēlāk Dženam izdevās relikviju saglabāt.

Džens šo vēsturisko objektu un tā iegūšanu aprakstīja grāmatā “Sviestmaize, kas izmainīja manu dzīvi” (The Sandwich That Changed My Life), piesaistot pārsteidzoši plašu sabiedrības uzmanību. 1988. gadā, piemēram, viņš pat viesojās slavenajā Džonija Kārsona šovā “The Tonight Show”.