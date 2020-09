Jaunais atklājums par "Estonia" katastrofu: intervija ar seriāla režisoru

Jauns dokumentālais seriāls par prāmja "Estonia" nogrimšanu sevi pieteica ar nozīmīgu atklājumu - 26 gadus dzelmē nogulējušā kuģa korpusā ir četrus metrus liels caurums. Seriāla "Estonia - A Find That Changes Everything" (""Estonia" - atradums, kas maina visu") režisors Hendriks Evertsons par to stāsta intervijā laikrakstam "Postimees".