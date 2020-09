Valsts apmaksātas vakcīnas pret gripu varēs saņemt vēl plašāks cilvēku loks

VM atgādina - lai izsargātos no gripas, vakcinācija ir ieteicama ikvienam, it īpaši riska grupu pārstāvjiem, jo vakcinācija samazina gan saslimušo skaitu, gan gripas izraisīto komplikāciju un ar to saistīto nāves gadījumu skaitu. Īpaši būtiski tas ir Covid-19 pandēmijas laikā, jo gan gripa, gan Covid-19 var izsaukt smagas pneimonijas un paasināt hronisko slimību gaitu.