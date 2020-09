Covid-19 noteikšanai plāno izmantot siekalu testus

Ministre vērsa uzmanību uz publiskajā telpā sastopamajām nepatiesībām par Covid-19 un ap to saistītajiem statistikas datiem. Viņa skaidroja, ka globālie mirstības rādītāji stacionētajiem Covid-19 pacientiem sasniedz 24%, kas, ministres ieskatā, ir ļoti augsts rādītājs konkrētajā diagnozes grupā.

Jau ziņots, ka no visiem reģistrētajiem Covid-19 gadījumiem vismaz 128 jeb 9% personas ir ārstniecības iestāžu darbinieki vai ārstniecības personas, kuras strādā sociālās aprūpes iestādēs, norādīts Veselības ministrijas informatīvajā ziņojumā.

Savukārt no simptomātiskiem pacientiem saslimušie visbiežāk atzīmē paaugstinātu ķermeņa temperatūru, klepu, iesnas, rīkles iekaisumu, galvassāpes, muskuļu un locītavu sāpes un nespēku.

Vienlaikus ministrijas ziņojumā tika pētīta mirušo personu, kurām bija apstiprināta saslimšana ar Covid-19, vecumu dinamika. Atklājās, ka mirušo pacientu vecums svārstās no 52 līdz 99 gadiem un to vidējais vecums ir 75 gadi. No visiem nāves gadījumiem teju ceturtā daļa bija vecumā zem 60 gadiem.