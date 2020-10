Pasaule pēc pandēmijas: pieci iespējamie scenāriji

Viss pa vecam. 2030.gadā Covid-19 šķiet tikpat nepatīkams kā 1918.-1920.gada gripas pandēmija, raugoties uz to no 1930.gada pozīcijām, un tam ir līdzīgs ierobežots iespaids uz ģeopolitisko situāciju. Saglabājas iepriekšējie nosacījumi. Taču līdztekus Ķīnas augošajai varai, Rietumu populismam un polarizācijai, kā arī autoritāro režīmu skaita pieaugumam pastāv zināma ekonomiskā globalizācija un vairojas izpratne par ekoloģiskās globalizācijas nozīmīgumu. Rodas nepatīkama atskārsme, ka neviena valsts nespēj atrisināt šādas problēmas pašas spēkiem. ASV un Ķīnai izdodas sadarboties pandēmiju un klimata pārmaiņu jomā, kaut arī turpinās to sāncensība citās jomās, piemēram, par kuģošanas ierobežojumiem Dienvidķīnas un Austrumķīnas jūrā. Draudzība nav cieša, taču sāncensība tiek ierobežota. Dažas institūcijas atmirst, citas tiek pārveidotas, un vēl citas tiek izveidotas no jauna. ASV joprojām ir vadošā lielvara, taču tās ietekme ir mazinājusies, salīdzinot ar pagātni.