Aizkustinošs noslēpums, kas slēpjas karalienes laulības gredzenā

Elizabetes II saderināšanās gredzens arī bija īpaša un romantiska dāvana, jo princis Filips to pasūtīja izgatavot no diadēmas, kas piederēja viņa mātei, Batenbergas princesei Alisei. Diadēma ir kāzu dāvana no pašiem Romanoviem - Krievijas cara Nikolaja II un carienes Aleksandras. Filips saderināšanās gredzenā iestrādāja dažus briljantus no greznās diadēmas.