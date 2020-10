Par vakanto ST tiesneša amatu cīnīsies pieci cilvēki

Nikuļcevas valsts amatpersonas deklarācija liecina, ka viņai ir dēls uzvārdā Vinķelis. Šajā kontekstā, vaicāta par to, vai viņai ir ģimeniskas attiecības ar kādu citu Viņķeli - AP valdes locekli Pēteri Viņķeli, ST tiesneša amata kandidāte aģentūrai LETA atbildēja, ka pašlaik ģimenisko attiecību viņiem abiem nav.

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK (NA) nolēmusi šim amatam virzīt juristu un bijušo Saeimas deputātu Ringoldu Balodi (NA). Balodis bija 12.Saeimas deputāts, kur tika ievēlēts no partijas "No sirds Latvijai", taču no šīs partijas frakcijas viņš izstājās, sekojoši kļūstot par Nacionālās apvienības biedru. Balodis ir tiesību zinātņu doktors, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesors.