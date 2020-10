Auto tirgoņi apkrāpj pakistāni un pēcāk slēpjas

FOTO: Ekrānuzņēmums no "Bez Tabu"

Kad viņš ieradies uzņēmumā, vārds pa vārdam ar pārdevējiem panākta vienošanās pat par vēl izdevīgāku cenu. No tās viņš 1000 eiro pārskaitījis un 300 eiro samaksājis skaidrā naudā.

"Teicu, ka nepieciešams mašīnu aizvest uz servisu, kā arī uz CSDD, lai pārbaudītu VIN numurus. Viņi teica, ka no sākuma jāsamaksā. Uzticējos, jo tas ir uzņēmums. Viņi sāka gatavot dokumentus, pēc tam pateica, ka nepieciešams iegādāties apdrošināšanu, lai es varētu braukt. Teicu, ka viņi var braukt ar mašīnu līdz CSDD, lai varētu to pārbaudīt. Viņi atteicās to darīt," - tā Kamars Ali.