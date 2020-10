Parīzes priekšpilsētā noticis uzbrukums policijas iecirknim

Kā ziņots, pagājušajā nedēļā vienā no Parīzes priekšpilsētām divi civilā ģērbti policisti tika izrauti no savas automašīnas, piekauti un pēc tam sašauti ar pašu ieročiem. Viens no cietušajiem policistiem joprojām atrodas smagā stāvoklī.