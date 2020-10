Kā radās zīmols "adidas", kas ved sportistus pretī zeltam un ko pazīst visa pasaule?

1949. gada martā Adi Daslers reģistrēja trīs joslu logotipu kā uzņēmuma preču zīmi, bet jau pēc 5 mēnešiem pašu uzņēmumu "Adidas AG", kā mēs šodien to pazīstam.

Starp citu, vai zināji, ka pastāv mīts, ka ADIDAS nozīmē - All Day I Dream About Sports (Visu dienu es sapņoju par sportu)?

Adi Daslers izveidoja lielāko sporta apģērbu un aprīkojuma ražotāju. Viņš nomira īsi pirms savas 78. dzimšanas dienas. Cilvēks, kurš gandrīz viens pats no jauna definēja sporta preču nozari un pacēla to etalona līmenī, pēc sevis atstājot plaukstošu uzņēmumu. Viņa nāves brīdī "adidas" bija 17 rūpnīcas un gada pārdošanas apjoms - viens miljards marku. Pēcāk ražotni vadīja viņa dēls, un tad jau tā tika pārdota un ar to saimniekoja dažādas kompānijas.