Top latviešu strēlnieku piemiņai veltīta dokumentālā īsfilma

Pirmais pasaules karš tieši skāra Latvijas teritoriju, un par vienu no frontes līnijām kļuva mūsu likteņupe Daugava. Daugavas labo krastu pie Ogres un Ikšķiles aizstāvēja 2. Rīgas latviešu strēlnieku pulks. Topošās īsfilmas sižeta kodolu veido pulka izlūku uzbrukums un Daugavas forsēšana 1916. gadā. Latviešu strēlnieki izkaroja neskaitāmas kaujas, ar savu varonību kļuva leģendāri, tomēr dažādu apstākļu sakritība neļāva gūt uzvaru šajā kaujā. Taču strēlnieku cīņas spars deva tautai ticību un spēku ceļā uz savu valsti, brīvu Latviju.

“Šāda mēroga projekts pašvaldībai ir liela uzdrīkstēšanās. Filmēšanas procesā piedalās brīvprātīgie, kas ikdienā nav saistīti ar aktierspēli. Šie puiši labi zina strēlnieku stāstu, sajūt to, un filmēšanas laukumā ikvienu lietu darīja no visas sirds. Atceros epizodi, kad vēlā vakarā pie Daugavas bija jāfilmē aina, kurā strēlnieki dodas ūdenī. Puiši uzreiz teica: “Mēs to varam!” Kad aina bija nofilmēta un bija redzams, ka ir dažas nepilnības, puiši bija gatavi ainu atkārtot un mesties aukstajā ūdenī atkal un atkal. Tik liela dalībnieku atsaucība iepriekš nebija pieredzēta,” stāsta filmas režisors Jānis Kaijaks.