Kur visdrīzāk tika uzklāts "Novičok" un kā izgāzās Putins. Intervija ar Navaļniju

Putina pirkstu nospiedumi

Aleksejs Navaļnijs: Padomāju, ka man bija taisnība par to, ka tas bija Putina rīkojums. Kā viņš to visu mēģina noslēpt un padara sevi par apsmieklu.

Tas bija viņa rīkojums un viņa izgāšanās, no kuras viņš tagad mēģina izgrozīties ar tik absurdiem meliem. Cilvēku pieķēra ar pistoli, no kuras kūp dūmi, bet viņš saka: "Tas nebiju es. Tas bija pašnāvības mēģinājums."

Tihons Dzjadko: Jums ir viena no labākajām pētnieciskajām struktūrām Krievijā, ar to es domāju Korupcijas apkarošanas fondu (FBK). Ja Krievijas Federācija neveiks oficiālu izmeklēšanu, vai FBK un jūsu kolēģi izmeklēs Alekseja Navaļnija slepkavības mēģinājumu?

Aleksejs Navaļnijs: Kā jau jūs noprotat, man ir neliela ziņkārība par to, kurš to izdarīja. Es gribētu to noskaidrot, un mums ir labākā pētnieciskā grupa Krievijā un, varu teikt bez pieticības, viena no labākajām pasaulē. Taču mūsu iespējas ir ierobežotas. Piemēram, videoieraksti no viesnīcas - vai mēs šturmēsim FDD un atņemsim tos? Viņi tur ieradās un pilnīgi visu konfiscēja. Lieta ir ļoti viegli atrisināma. Tam nepieciešama informācija par telefonsarunām, vajadzīgi videoieraksti, un viss būs skaidrs. Taču tie nav pierādījumi, ko mēs varam iegūt likumīgā vai vienkārši iespējamā ceļā.