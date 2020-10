Vienlīdzība vairākumam vai vienlīdzība visiem?

“Ja tauta referendumā nobalsos, ka šāds regulējums ir vajadzīgs, es to pieņemšu kā tautas vairākuma viedokli un atkāpšos publiskajā retorikā droši vien no sava viedokļa. No otras puses – ja to darīs tiesa, pat ja to darīs Saeima, kas ir simts cilvēki, nu, es tomēr teikšu, ka, iespējams, sabiedrības viedoklis ir savādāks. Tā kā es uzskatu, ka referendums ir īstais ceļš,” pauda juriste.