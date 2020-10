Šis nav pirmais mēģinājums juridiski sakārtot ārpus laulības dzīvojošu, tajā skaitā viendzimuma pāru attiecības. Piemēram, 2015. gadā priekšlikumu par partnerattiecību legalizāciju Saeimas juridiskajā komisijā iesniedza toreiz no "Vienotības" saraksta ievēlētais deputāts Veiko Spolītis. Priekšlikums ticis noraidīts.

Visu iepriekšminēto, kā arī aktuālo iniciatīvu mērķis ir nodrošināt ārpus laulības dzīvojošiem pāriem tādu pašu sociālo aizsardzību no valsts puses, kāda ir laulātajiem.

Statistikas par to, cik liels ir cilvēku skaits, kam būtu aktuāls šāds regulējums, Latvijā nav. Vienlaikus ir skaidrs, ka runa nav tikai par viendzimuma pāriem. Saskaņā ar Latvijas Centrālo statistikas biroja datiem, 2019. gadā no 18 786 dzīvi dzimušajiem bērniem 7 209 piedzima ārlaulībā. Tas netieši apliecina, ka partnerattiecību regulējuma ieviešana varētu būt aktuāla daudziem pāriem.

Viens no svarīgākajiem argumentiem par labu partnerattiecību ieviešanai ir panākt to, ka tās pašas garantijas no valsts puses, kas tiek sniegtas laulātiem pāriem, ir arī ārpus laulības dzīvojošajiem dzīvesbiedriem.