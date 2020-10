Pētījums: Covid-19 ir vismaz piecas reizes nāvējošāks par gripu

Jau kopš jaunā koronavīrusa atklāšanas cilvēki to ir tiekušies salīdzināt ar gripu. Vēl šajā pašā mēnesī Donalds Tramps pievērsa sev kritiķu uzmanību, vietnē “Twitter” rakstot, ka Covid-19 esot krietni mazāk nāvējošs nekā gripa. Šis ieraksts ātri vien tika marķēts kā dezinformācija par Covid-19, vēstīts ziņu izdevumā “NBC News”.

Jaunajā pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “Morbidity and Mortality Weekly Report”, zinātnieki salīdzināja Covid-19 un gripas izraisītās komplikācijas. Pētījuma autori izanalizēja informāciju, kas iegūta par teju 4000 vidēji 70 gadu veciem pacientiem, kas no 1. marta līdz 31. maijam nogādāti slimnīcā pēc saslimšanas ar Covid-19, un vairāk nekā 5400 vidēji 69 gadus veciem gripas pacientiem, kas hospitalizēti no 2018. gada 1. oktobra līdz 2020. gada 1. februārim.