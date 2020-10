LDF kampaņā mēģinās pievērst iedzīvotāju uzmanību klimata pārmaiņu problēmām

Lai arī Latvijā pieaug izpratne par klimata pārmaiņu nopietnību – 42% iedzīvotāju uzskata, ka tā ir viena no nozīmīgākajām pasaules problēmāmi,

jo to ietekme uz ikdienas dzīvi Latvijā nav jūtama tik tiešā veidā kā citviet pasaulē.

Tāpēc Latvijas Dabas fonda projekts “Game On: Neļausim klimata pārmaiņām uzvarēt!” kampaņā “Sveicieni no klimata pārmaiņām!” uzrunās Latvijas iedzīvotājus un īpaši jauniešus. Kampaņa iezīmēs notiekošās un prognozētās klimata pārmaiņas un to radītās sekas, kā arī aicinās rīkoties, lai klimata pārmaiņas mazinātu, kļūstot par Klimata vēstnešiem.