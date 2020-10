Brūce uzplēsta! Kā saprast pāvesta Franciska atbalstu viendzimuma pāriem?

Latvijas universitātes (LU) Teoloģijas fakultātes profesors Ralfs Kokins uzskata, ka pāvests Francisks, pirmkārt, atgādina par cilvēcisku attieksmi pret visiem cilvēkiem un aicina nešķirot cilvēkus, ne pēc kādiem kritērijiem. Pāvesta izteikumu terminoloģija šobrīd tiek interpretēta dažādi, laužot šķēpus par to, kā tieši saprast viņa teikto, tomēr pāvesta izteikuma būtība ir par to, ka valstīm ir jāiekļauj ikvienu cilvēku. “Man šķiet, ka teiktajā vairāk ir par to, ka homoseksualitāte ir iedzimta, tā ir dispozīcija, nevis saslimšana."