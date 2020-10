ECDC: Epidemioloģiskā situācija teju visā ES, tostarp Latvijā, rada nopietnas bažas

ECDC aicina valdības un sabiedrības veselības aizsardzības dienestus nodrošināt, ka cilvēki ievēro distanci viens no otra, kārtīgi mazgā un dezinficē rokas, un ierobežot cilvēku pulcēšanos iekštelpās un ārpus telpām.

No 1.marta līdz 18.oktobrim ECDC aptvertajās valstīs tika reģistrēti 4,8 miljoni inficēšanās gadījumu un 202 551 nāves gadījums. Tas sastāda 12% no visiem Covid-19 gadījumiem pasaulē un gandrīz piekto daļu no visiem ar Covid-19 saistītajiem nāves gadījumiem pasaulē, liecina ECDC apkopotie dati.