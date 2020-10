Viņķele: Aicinājumi sabotēt Covid-19 dēļ noteiktos ierobežojumus noved pie lielākas inficēšanās

Komentējot Veselības ministrijas (VM) izplatīto ziņu par to, ka testu veikšanā vērojama "nepamatota ažiotāža", Viņķele atzina, ka, iespējams, tas neesot bijis veiksmīgākais vārds, ko lietot publiskajā komunikācijā. Viņa arī pastāstīja, ka VM ir saņēmusi daudz ziņu no vecāku čatiem, cilvēku tērzētavām, kur tika pausts mudinājums veikt Covid-19 testus arī tad, ja nav slimības simptomu, jo no pirmdienas to varēs darīt ar ārsta nosūtījumu.

LETA jau ziņoja, ka turpmāk valsts apmaksātus Covid-19 testus varēs veikt tikai ar ārsta norīkojumu. Veselības ministrijas (VM) pārstāve Anna Strapcāne norādīja, ka jaunā kārtība stāsies spēkā no pirmdienas, 26.oktobra, bet jau no piektdienas plkst.13 ir atceltas iespējas brīvprātīgi pierakstīties uz Covid-19 testiem, jo "bez simptomiem esošo testēties gribētāju apmērs rada slogu testēšanas kapacitātei".

Privātos pasākumos pulcēšanās skaitu iekštelpās samazinās no 30 līdz desmit cilvēkiem, bet ārtelpās - no 300 līdz 100. Veselības ministrijā (VM) skaidro, ka lielā mērā Covid-19 izplatība notiek mājsaimniecībās, līdz ar to nepieciešams ierobežot privāto pasākumu norisi, lai novērstu Covid-19 izplatību no mājsaimniecības uz mājsaimniecību. Šis ierobežojums, kā arī šodien pieņemtās izmaiņas sejas aizsargmasku valkāšanas prasībā stāsies spēkā no rītdienas, 24.oktobra, savukārt pārējie ierobežojumi, par kuriem šodien lēma valdība, stāsies spēkā pirmdien - 26.oktobrī.