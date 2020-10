Vācu tūninga ateljē piedāvā salabot jauno BMW dizainu

Automašīnu dizains ir māksla, ko saprast ne visiem ir lemts. Aiz milzīgajām radiatora režģa nierēm, kas jau izsenis ir BMW firmas zīme, slēpjas noteikta ideja, taču katrs to interpretē citādi un var rasties domstarpības. Jaunām idejām atvērtāki ļaudis saka, ka pie visa jaunā ir jāpierod, citi ir kategoriskāki un uzskata, ka minheniešu jaunās automašīnas no priekšpuses vienkārši izskatās slikti.

Uzņēmums YouTube publicējis video, kurā apkopoti vairāki M3 un M4 pārveidotā radiatora režģa risinājumi. Neviens no tiem gan nav vēl ieviests dzīvē, taču ir skaidrs, ka Prior Design sliecas klasisku un sportisku virsbūves elementu virzienā.

Komentāros zem Prior Design video auto entuziasti pauž gatavību firmas ierosinājumus uzņemt ar atplestām rokām. Viens pauž pārliecību, ka jaunie bamperi "aizies kā bezmaksas alus un karstas smalkmaizītes", cits ierosina uz BMW piedāvājumu pieteikties jaunā auto savākšanai rūpnīcā ar ierosinājumu, ka auto tiek taisnā ceļā no konveijera vests uz Prior Design darbnīcu. Kad būs nomainīts bampers, tad jaunais saimnieks to no tūninga firmas savāks.