Urbanovičs: Jautājums par neklasiskas ģimenes partnerattiecību reģistrāciju ir jārisina

"Saskaņas" līderis norāda, ka pāvesta jaunākie izteikumi par to, ka netradicionāli orientētajiem cilvēkiem ir tiesības būt ģimenē, ka viņiem jābūt aizsargātiem, tiek traktēti kā pagrieziens katoļticīgo nostājā.

Politiķis arī atsaucās uz evaņģēlija stāstu par to, kā farizeji provocēja Jēzu Kristu, jautājot viņam, vai ir jāmaksā nodevas ķeizaram, uz ko Kristus esot atbildējis kā tālredzīgs politiķis: "Dodiet Dievam to, kas Dievam pienākas, bet ķeizaram to, kas ķeizaram pienākas".