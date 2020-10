Rīgā un Pierīgā iedzīvotāju atkritumu apjoms turpina pieaugt pat par 5% gadā

“Jau pirms četriem gadiem sākām apgūt tehnoloģijas, kā atkritumus varam pārstrādāt SRF (no angļu – Solid Recovered fuel jeb NAIK (no atkritumiem iegūts kurināmais)) ražošanai. Tas ir komplicēts, noteiktām kvalitātes prasībām atbilstošs kurināmā materiāls, kas sastāv galvenokārt no polimēru iepakojuma, piemēram, plastmasas maisiņiem, plēvēm un cita veida polimēru atkritumiem, kā arī piesārņota papīra un citiem vieglās frakcijas atkritumiem, kuri nav piemēroti pārstrādei, jo ir vai nu pārāk piesārņoti, vai veidoti no vairākslāņu materiāliem, kurus praksē neviens nepārstrādā. Šāds kurināmais ir izmantojams tikai speciālās krāsnīs ražošanas procesa nodrošināšanai. Latvijā NAIK krāsnis šobrīd ir tikai “Schwenk Brocēnu cementa rūpnīcai”, kuras vajadzībām VRC arī ražo šo kurināmo,” situāciju skaidro vides pakalpojumu uzņēmuma “Clean R” valdes loceklis Guntars Levics.